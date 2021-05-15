Головною темою стала ситуація в Секторі Гази.

Президент США Джо Байден в суботу провів переговори з лідерами Ізраїлю і Палестини.

Як пише Times of Israel, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Байден обговорили ескалацію в Секторі Газа. Ізраїльський прем'єр запевнив президента США, що його країна зробить все, щоб не нашкодити мирним жителям.

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Байден серед іншого висловив стурбованість ситуацією з безпекою в зоні конфлікту. Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Гази й про майбутні кроки, які він планує там зробити.

Розмова, яку ініціював Байден з Нетаньяху, стала другою за поточний тиждень.

За інформацією Reuters, Байден також поспілкувався з президентом Палестини Махмудом Аббасом. Відзначається, що президент США наполіг на необхідності припинити запуск ракет по Ізраїлю. Сторони висловили стурбованість загибеллю дітей і мирних жителів, заявили в Білому домі.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСу Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

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Автор: Юрій Годован