Президент США наголосив, що "тепер вільний світ притягує його до відповідальності".

Президент РФ Володимир Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, але він помилявся.

Про це президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден написав у Twitter.

"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся", - зазначив він.

Президент США наголосив, що витратив "незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників".

"Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", - додав Байден.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду з приводу дій Росії в Україні.

Згодом прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що повідомив президію МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації.

"Наша робота зі збору доказів розпочалася", - зазначив він.