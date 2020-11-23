Велосипед, який доповнював графіті британського вуличного художника Бенксі в Ноттінгемі, пропав.
Читайте такожБенксі показавши інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда (фото)Імовірно він був вкрадений. Графіті з'явилося 13 жовтня. На ньому була зображена дівчинка, яка крутить велосипедне колесо, як обруч. Поруч стояв старий велосипед з одним колесом, він був пристебнутий до стовпа поруч з салоном краси.
Як повідомляє kommersant з посиланням на The Guardian, велосипед імовірно пропав на вихідних. Сьогодні вранці, 23 листопада, на його місце був поставлений гірський велосипед. Підміну помітила шкільна вчителька, яка підійшла подивитися на графіті.
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