Графіті з'явилося 13 жовтня. На ньому була зображена дівчинка, яка крутить велосипедне колесо, як обруч.

Велосипед, який доповнював графіті британського вуличного художника Бенксі в Ноттінгемі, пропав.

Читайте такожБенксі показавши інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда (фото)Імовірно він був вкрадений. Графіті з'явилося 13 жовтня. На ньому була зображена дівчинка, яка крутить велосипедне колесо, як обруч. Поруч стояв старий велосипед з одним колесом, він був пристебнутий до стовпа поруч з салоном краси.

Як повідомляє kommersant з посиланням на The Guardian, велосипед імовірно пропав на вихідних. Сьогодні вранці, 23 листопада, на його місце був поставлений гірський велосипед. Підміну помітила шкільна вчителька, яка підійшла подивитися на графіті.

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Автор: УНІАН