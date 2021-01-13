Собака сидить на кам'яному блоці біля храму, дає лапу і іноді "благословляє" людей, які проходять повз.

У мережі опубліковані відео, на яких бездомний собака "благословляє" відвідувачів храму Сіддхі Вінаяк в Мумбаї.

Читайте такожУ Тихому океані чоловік кілька годин тримався за маяк (фото)Відео опублікував Arun Limadia на своїй сторінці в Facebook.

Так, собака сидить на кам'яному блоці біля храму, дає лапу і іноді "благословляє" людей, які проходять повз.

За словами місцевих жителів, тварина ходить в храм майже кожен день. Деякі відвідувачі підставляють собаці голову і навіть цілують його.

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Автор: УНІАН