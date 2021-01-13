Деякі відвідувачі підставляють йому голову / скріншот
У мережі опубліковані відео, на яких бездомний собака "благословляє" відвідувачів храму Сіддхі Вінаяк в Мумбаї.
Читайте такожУ Тихому океані чоловік кілька годин тримався за маяк (фото)Відео опублікував Arun Limadia на своїй сторінці в Facebook.
Так, собака сидить на кам'яному блоці біля храму, дає лапу і іноді "благословляє" людей, які проходять повз.
За словами місцевих жителів, тварина ходить в храм майже кожен день. Деякі відвідувачі підставляють собаці голову і навіть цілують його.
Вам може бути цікаво
- У Херсонській бібліотеці собака допомагає дітям полюбити книги (відео)
- У Дніпрі собака долає 6 кілометрів, щоб полаяти на мосту (відео)
- У Житомирі вулицями розгулювало дитинча козулі (відео)
- Для собаки Байдена, яку він забрав з притулку, проведуть окрему "інавгурацію"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram