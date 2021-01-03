Люди збираються в групи і марширують з біло-червоно-білими прапорами.

У містах Білорусі проходять недільні акції протесту.

Як повідомляє видання Tut.by, в Мінську і регіонах у першу неділю року білоруси виходять на акції протесту в своїх дворах і мікрорайонах.

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Люди збираються в групи і марширують з біло-червоно-білими прапорами, скандуючи: "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Віримо, можемо, переможемо!".

Svaboda.org повідомила про 4 осіб, затриманих сьогодні в Мінську.

Акції протестів в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України і США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автори: Олег Давигора, Антоніна Доломанжи