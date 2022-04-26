Військові тренування почалися сьогодні та триватимуть чотири дні.

У вівторок, 26 квітня, в Білорусі розпочалися військові навчання за участю Росії.

Про це повідомляє міноборони РБ.

Зазначається, що штабні навчання відбуватимуться з 26 по 29 квітня у ВПС та військах ППО. Залучать посадових осіб об'єднання ВПС та ППО Західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

"Під час заходу оперативної підготовки відпрацьовуються питання взаємодії органів управління авіацією та ППО при плануванні дій та постановці завдань підлеглим військовим частинам та підрозділам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у сусідній для Білорусі Латвії триває весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО. Він розпочався у середині квітня та триватиме до 27 травня.

Загальна кількість військовослужбовців з інших країн в навчаннях складатиме близько 3000 людей.

Namejs 2022 в Латвії проводяться на тлі повномасштабної війни РФ проти України, яку вона розв'язала 24 лютого 2022.

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