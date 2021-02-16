За повідомленням Слідчого комітету країни, дії проводяться з метою встановити джерела фінансування протестної діяльності.

У Білорусі проводять обшуки у низці правозахисних організацій з метою встановлення джерел фінансування протестної діяльності.

Читайте такожЩоб американці не відстежували: Лукашенко закликав переходіті на кнопкові телефони (відео)Про це повідомив в Telegram-каналі Слідчий комітет Білорусі.

Зазначається, що кримінальну справу розслідують за ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них) Кримінального кодексу Білорусі.

«В рамках попереднього розслідування з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності слідством ініційовано проведення обшуків в організаціях, що позиціонують себе як правозахисні», - йдеться в повідомленні.

За даними видання Tut.by, силовики прийшли з обшуками у Білоруську асоціацію журналістів, до правозахисників і журналістів по всій країні.

Так, рано вранці заступник голови громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» Борис Горецький встиг повідомити, що до нього прийшли силовики. Пізніше стало відомо, що силовики прийшли також до заступника голови БАЖ Олега Агєєва і голови Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунця, а також провели обшук у будинку сина Бастунця, вилучили всю техніку.

Повідомляється, що офіс БАЖ після обшуку опечатали.

Ресурс опублікував список прізвищ правозахисників, журналістів, активістів, у яких також проводилися обшуки.

Заступник голови позбавленого реєстрації правозахисного центру «Вясна» Валентин Стефановіч розповів, що обшук в офісі організації проходить з 8-ї години ранку, в приміщенні перебуває керівник організації Алесь Беляцькій. За інформацією Стефановіча, обшуки проходять також в усіх регіональних центрах організації, за винятком Гродно і Вітебська. Відомо щонайменше про одного затриманого члена організації - Дмитра Соловйова.

Він нагадав, що Білорусь вже проходила через репресії правозахисників і влади - така сама картина спостерігалася і під час попередньої кризи, в 2010 році. Зараз, каже Стефановіч, логіка абсолютно подібна.

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Автор: Інна Андаліцька