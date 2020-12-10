Рішення про закриття кордону набуде чинності через 10 днів з моменту підписання документа.

Влада Білорусі закриває наземні кордони на виїзд із країни, мотивуючи це боротьбою з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в постанові Ради Міністрів Білорусі від 7 грудня, розміщеній на національному правовому інтернет-порталі, передає DW.

"Тимчасово призупинити перетин державного кордону Республіки Білорусь на виїзд громадянами, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання", - йдеться в документі.

Це рішення набуде чинності через 10 днів з моменту підписання документа.

Обмеження діятимуть на автодорожніх пунктах пропуску, на залізничних вокзалах та річкових портах.

Вони не поширюються на осіб із дипломатичними й службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, поїзні бригади, відрядних, а також осіб, що їдуть транзитом через Білорусь.

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Згідно з постановою, із Білорусі зможуть виїжджати громадяни, які мають посвідку на проживання або трудовий договір у іншій країні, а також ті, хто хоче залишити країну з поважних причин: у зв'язку з важкою хворобою або смертю близького родича або подружжя, який знаходиться за кордоном або для отримання медичної допомоги, для отримання освіти.

При цьому виїзд із країни з посвідкою на проживання, а також на навчання або роботу буде дозволений не частіше одного разу на шість місяців.

Обмеження в'їзду в Білорусь для українців

29 жовтня Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь вирішив обмежити в'їзд з боку України у зв'язку з COVID-19.

Державна прикордонна служба України підтвердила інформацію про обмеження в'їзду.

"Згідно з повідомленнями, які надійшли до органів охорони державного кордону України від відповідних органів Республіки Білорусь, білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон. Зазначені обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

- йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією від ДПСУ, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, водіїв вантажних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, і членів поїзних бригад.

2 листопада Кулеба доручив з'ясувати всі обставини непропуску українців до Білорусі, які сплатили за трансплантацію в Мінську і Бресті, після відповідних повідомлень у ЗМІ.

Раніше посол України в Білорусі повідомив, що влада Білорусі на тлі протестів проти режиму Олександра Лукашенка все частіше відмовляє у в'їзді громадянам України. За його словами, останнім часом обмежують в'їзд громадян з трьох країн, а саме - України, Литви та Польщі. Влада Білорусі, як сказав дипломат, вважає, що "окремі люди спортивної статури можуть брати участь в якихось заходах".

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Автор: Олександр Топчій