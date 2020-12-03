З 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження за низкою матеріалів.

Економічний суд Мінська постановив позбавити великий білоруський новинний портал TUT.BY статусу ЗМІ.

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Як повідомляє саме видання, позивачем у справі виступив Мінінформ. Зазначається, що з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження за такими матеріалами:

"У сім разів більше виборців і "таємні" протоколи. Які порушення побачили спостерігачі і що сказав ЦВК?»

"Комітет держконтролю зможе виплатити великі премії працівникам, які проявлять себе в резонансних справах»

"До редактора TUT.BY прийшли силовики. На її доньку завели кримінальну справу про масові заворушення»

"Білоруська митниця попросила підтвердити, що в "Гаррі Поттері" немає закликів до повалення влади".

Позбавлення видання статусу ЗМІ можливе після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

Позиція Міністерства полягає в тому, що "недостовірна інформація", за яку винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

Представники TUT.BY, своєю чергою вказували, що позбавлення ресурсу статусу ЗМІ обмежує право громадян на доступ до достовірної інформації.

З початком у Білорусі масових протестів проти режиму Лукашенка TUT.BY активно висвітлювало хід подій і публікувало критику дій влади і силовиків.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, були затримані і постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Дмитро Захаров