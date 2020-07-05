Білоруський принц

Про коханок очільника Білорусі ходило чимало чуток. Відомо лише, що із законною дружиною він уже давно не живе. Вона так і не стала першою леді. Галині Родіонівні Лукашенко (у дівоцтві Жовнірович) - 65-ть. Вона живе в селі Рижковичі Шкловського району – в приватному будинку за високим парканом. Тим часом, її законний чоловік ніколи від уваги інших жінок не відмовлявся, романів крутив чимало – й з кількома міс Білорусії, й з акторками, співачками, телеведучими…

Мама Миколки – колишня особиста лікарка президента Ірина Абельська, яка теж свого часу опинилася в опалі і довго нібито не мала права бачитись із сином. У точності дати народження молодшого сина Лукашенка сумніваються досі. Миколка із батьком святкують його ледь не в один день – 30 та 31 серпня.

«Він такий ревнивий у мене. Вже розуміє. Сяде на коліна і починає говорити, мовляв, я у тебе один син. А я говорю: «А як же Діма, Вітя?» - «Що ти мені про них розповідаєш? Вони ж уже дорослі!»», - ділився якось із журналістами по відносини з Миколкою сам Лукашенко.

Старші брати - від офіційної дружини бацьки - 44-річний Віктор та 40-річний Дмитро вже давно при владі. Перший – радник президента з питань нацбезпеки та віце-президент національного олімпійського комітету. Другий – очолює раду президентського спортивного клубу. А от наймолодшому, як жартують ЗМІ, випала роль першої леді Білорусі. Бо саме він супроводжує Лукашенка повсюди, а тому в школі майже не з’являється. Зате має особистих вчителів.

Миколка вже побував на військових навчаннях та парадах. На зустрічах із Путіним та Бараком Обамою, Уго Чавесом й Сі Цзиньпіном, Нурсултаном Назарбаєвим й папами римськими Бенедиктом 16-м та Франциском. Миколка навіть відвідав засідання Генасамблеї ООН, чим здивував усіх. Дитина у залі серед впливових дипломатів та політиків – ледь не фантастичний момент.

Втім, сам зізнається, що: «сказати, яка з поїздок найбільше запам’яталася, складно».

Персонал, який часто супроводжує Лукашенка на зустрічах та у подорожах, висуває конспірологічну теорію. Мовляв, сином він прикривається від замаху. Бо вірить: коли дитина поруч, у зловмисників не підніметься рука стріляти.

Та насправді все значно банальніше. Справжню причину присутності дитини на усіх дорослих заходах випадково вісім років тому озвучив сам бацька, коли відвідував іншого диктатора, венесуельського, вже покійного.

«Біля нас малюк. Це говорить про те, що ми серйозно і надовго заклали основи нашої співпраці і є, кому перейняти цю естафету років за 20-25», - сказав тоді Лукашенко.

Дійсно, наймолодший син бацьки вже добре знає, що означає створювати імідж. Й як завойовувати прихильність дівчат – полюбляє ганяти шайбу, катається на лижах, займається біатлоном, грає на фортепіано й говорить кількома мовами.

15-річний юнак, схоже, вже добре засвоїв, як знайти спільну мову із виборцями – то варення принесе до будинку для літніх людей, то меду чи картоплі роздасть.

«Раніше він взагалі за руку тримався, не відірвати. Зараз я можу йому не сказати і поїхати на якісь заходи. Якщо він побачить по телевізору, що я був на якомусь заводу чи сільгоспвиробництві, він навіть може плакати: «Чому ти мене з собою не взяв?!»», - розповідає Олександр Лукашенко.

Рідко коли президент Білорусії не бере з собою й одну зі своїх фавориток - це обов’язково молода дівчина, зазвичай, не старша 25-ти, модельної зовнішності, брюнетка (із відомого: блондинок в арсеналі бацьки наче було лише двоє, одна з яких - мама улюбленого спадкоємця).

Дівчата із журналістами ніколи не говорять. Як, власне, й Миколка. Можливий спадкоємець білоруського престолу інтерв’ю не дає. Майже не дає. Як виняток, хіба лише одне, зроблене чотири роки тому. Під час прогулянки президентською фермою Миколка відповідав на запитання свого однолітка з Росії. Й єдиний раз зізнався, що президентом бути не хоче. Радше військовим, або ж, як мама, лікарем. Та доля Миколки вже давно вирішена, якщо, звісно, бацькові вдасться витримати російський тиск й встояти при владі.

Катерина Радіна