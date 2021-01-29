Рух було засновано в 2013 році.

Рух проти расової дискримінації Black Lives Matter був номінований на Нобелівську премію миру 2021 року.

Читайте також"Він дискримінаційний": Трамп розкритикував рух Black Lives MatterПро це пише The Guardian.

Норвезький парламентарій Петтер Ейде пояснив висунення тим, що рух змусив країни за межами США боротися з расизмом у своїх власних суспільствах:

"Я вважаю, що одна з ключових проблем, з якими ми стикаємося не тільки в Америці, але також і в Європі та Азії, це посилення конфлікту, заснованого на нерівності. Black Lives Matter стало дуже важливим всесвітнім рухом по боротьбі з расовою несправедливістю. Активісти домоглися величезного успіху в підвищенні глобальної усвідомленості та обізнаності про расову несправедливість", - вважає Ейде.

Він додав, що учасникам руху "вдалося мобілізувати людей з усіх соціальних груп, не тільки афроамериканців, не тільки пригноблених людей, це був широкий рух, який відрізнявся від його попередників".

Рух Black Lives Matter

Рух було засновано у 2013 році у відповідь на виправдувальний вирок у США людині, яка застрелила темношкірого американця Трейвона Мартіна.

BLM отримав більш широке визнання у 2014 році після протестів про смерть Майкла Брауна та Еріка Гарнера та став джерелом серії глобальних протестів у 2020 році після смерті Джорджа Флойда та Бреонни Тейлор.

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Автор: УНІАН