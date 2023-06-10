Американський державний секретар Ентоні Блінкен поїде в КНР для зустрічі з керівництвом країни з метою усунення непорозумінь у відносинах двох держав.
Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, держсекретар повинен прибути до Пекіна 18 червня. Видання нагадало, що півроку тому Блінкен скасував візит до Пекіна через погіршення відносин, викликане китайським аеростатом-шпигуном.
А вже минулого місяця влада США шукала можливість влаштувати новий візит Блінкена до Пекіна.
Погіршення відносин США та Китаю
Відносини двох країн погіршилися через безліч питань, серед яких китайська військова активність в Південно-Китайському морі і близько Тайваню та ситуація з правами людини в Китаї.
А 4 червня стало відомо, що китайський міністр оборони Лі Шанфу уникнув переговорів з американським колегою Ллойдом Остіном на саміті в Сінгапурі, але під час виступу заявив, що Китай націлений на розмову з США. Він додав, що конфлікт між двома країнами став би катастрофою для світу.