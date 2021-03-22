Трамп знову увійде в простір соціальних мереж.

Дональд Трамп за два-три місяці планує запустити власну соціальну платформу.

Читайте такожУ США росіянина посадили на 10 років за кіберзлочиниПро це розповів Fox один із його старших радників, пише Reuters.

За словами речника кампанії Трампа-2020 Джейсона Міллера, той знову увійде в простір соціальних медіа з новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".

Відзначається, що Міллер та представники Трампа не надали жодних деталей.

Що цьому передувало

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа Facebook і Instagram були заблоковані.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні).

Блокування колишнього глави Білого дому Дональда Трампа в Twitter засмутило його більше, ніж програш демократу Джо Байдену на президентських виборах.

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Автор: Людмила Жерновська