Трампа заблокували у Facebook, Twitter і Instagram / фото REUTERS

Дональд Трамп за два-три місяці планує запустити власну соціальну платформу.

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За словами речника кампанії Трампа-2020 Джейсона Міллера, той знову увійде в простір соціальних медіа з новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".

Відзначається, що Міллер та представники Трампа не надали жодних деталей.

Що цьому передувало

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Автор: Людмила Жерновська