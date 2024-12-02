Жорін зазначив, що зараз настав час тиснути на РФ з усіх можливих сторін.

З українського боку приємно спостерігати за подіями, які розгортаються у Сирії.

Про це заявили у Третій окремій штурмовій бригаді. Заступник командира бригади Максим Жорін зазначив, що "за подіями в Сирії спостерігати особливо приємно, адже там зараз наносяться хороші удари по русакам".

Він зазначив, що у Сирії "кацапів знищують в боях, змушують бігти, кидаючи свої бази та зброю. І політично-репутаційні - оскільки сили повстанців в Сирії показують на весь світ, що рф не може нікого захистити".

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Він вважає, що ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться "провокувати рф". "Русаки, очевидно, не настільки сильні, щоб паралельно з війною в Україні витрачати великий ресурс ще десь. Замість соплі жувати, треба тиснути на росію - з усіх можливих сторін", - підкреслив Жорін.

Ситуація в Сирії

Загострення в Сирії почалося з раптового наступу антиурядових сил. Цей наступ застав зненацька провладну армію. Протягом двох днів антиурядові сили дійшли до Алеппо - другого за величиною міста країни.

Два дні тому уряд Сирії пояснив, що армія "тимчасово" залишила місто, оскільки хоче підготуватись до контрнаступу.

Сьогодні військовий аналітик Іван Ступак сказав, що чим сильніше РФ буде чіплятися за те, що відбувається в Сирії, тим краще буде для України.

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