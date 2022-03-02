Крім того, російський мільярдер виставив на продаж квартиру.

Російський мільярдер і власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович продає свій розкішний будинок у Лондоні, щоб уникнути санкцій, введених Великобританією проти РФ за напад на Україну.

Про це повідомив британський депутат від лейбористської партії Кріс Брайант, передає thetimes.

За словами Брайанта, бізнесмен готується продати нерухомість протягом декількох днів, щоб його активи не були заморожені через британські санкції.

Він зазначив, що російський мільярдер "боїться санкцій", і британські міністри повинні діяти швидко. "Він вже збирається завтра продати свій лондонський будинок, а також ще одну квартиру", - додав Брайант.

Великобританія ввела санкції щодо восьми росіян після вторгнення в Україну, а ЄС заморозив активи і заборонив поїздки щодо ще кількох людей, пов'язаних з Лондоном. 55-річний Абрамович не піддавався санкціям ні Великобританії, ні ЄС.

Нагадаємо, раніше Абрамович передав управління футбольним клубом його благодійній організації.