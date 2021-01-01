З 1 січня на тимчасовій основі починає застосовуватися угода про торгівлю і співпрацю між ЄС і Великою Британією.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії остаточно вийшло з Європейського Союзу.

Як повідомляє CNN, Британія розпочинає «новий розділ» розвитку країни за межами Євросоюзу, оскільки перехідний період виходу з ЄС завершено.

Читайте такожВелика Британія та Іспанія домовилися про статус ГібралтаруЩойно тільки стрілки годинника перетнули 12-ту годину ночі у Брюсселі і 11-ту годину у Лондоні, Сполучене Королівство остаточно перестало бути складовою частиною Євросоюзу. На це знадобився майже рік – 11 місяців – після того, як Британія формально вийшла з блоку 27-ми країн.

У цьому зв’язку сказано, що завершення перехідного періоду є знаменним моментом в історії Британії. Минуло чотири з половиною роки з того часу, як більшість британців проголосували на референдумі за вихід з ЄС. Тепер Британія майже після п’яти десятиліть членства в ЄС буде рухатися своїм окремим шляхом.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Британія буде «відкритою, шляхетною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю» і буде «вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще».

«Наша свобода у наших руках, і це залежатиме від нас, аби отримати від цього користь», - наголосив Джонсон.

Вихід з ЄС дозволить повернути Британії власний законодавчий контроль на її території.

Критики виходу Британії з ЄС попереджають, що економіка Британії постраждає в результаті Brexit, оскільки багато бізнес-компаній і підприємств не готові до змін, оскільки країна «хитається» від наслідків пандемії коронавірусу.

Телеканал CNN зазначає, що тепер, коли Британія покинула спільний ринок і митний союз ЄС, товари,

що перетинатимуть кордон, підлягатимуть митному й іншому контролю.

На минулому тижні лідер головної опозиційної партії Британії – партії Лейбористів – Кір Стармер попередив, що «існують серйозні питання щодо готовності уряду для нових процедур» після того, як переговори щодо торговельної угоди з ЄС підійшли до завершення.

Проте Стармер сказав своїм членам Палати громад підтримати угоду замість того, аби зустріти ризик «руйнівних» наслідків виходу Британії з ЄС без угоди.

На його переконання, досягнута Джонсоном угода «не забезпечує адекватний захист для британських промисловців, фінансових послуг, креативних галузей та прав працівників на робочих місцях».

Своєю чергою перший міністр Шотландії Нікола Стерджен наголосила, що Шотландія «скоро повернеться в Європу». У 2016 році шотландці переважною більшістю голосів проголосували проти виходу Британії з ЄС.

Вихід Британії з ЄС: передісторія

Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня 2020 року, однак фактично до 31 грудня вона продовжувала співіснувати з ЄС практично на старих умовах - Лондон зберігав доступ до внутрішнього європейського ринку і залишався в митному союзі ЄС.

Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня 2020 року.

За його словами, угода з ЄС сприятиме захисту робочих місць у Британії і продажу британських товарів без митних тарифів та без квот на ринку Євросоюзу, а також дозволить британським компаніям і експортерам розширити бізнес з європейськими країнами.

30 грудня президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн від Європейського Союзу поставили свої підписи під угодою, аби вона змогла з 1 січня 2021 року застосовуватися на тимчасовій основі, поки її не розгляне Європейський парламент й остаточно не схвалить Рада ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко