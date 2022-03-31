Сьогоднішня донорська конференція демонструє рішучість міжнародної спільноти підтримати Україну перед лицем агресії Путіна, сказав Воллес.

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив, що країна разом з союзниками домовилась надати Україні більше летального озброєння, щоб ефективно захищатися від російських окупантів.

Про це повідомляє The Guardian.

У допомогу ввійдуть системи повітряної і берегової охорони, артилерія більшої дальності, засоби протидії бронетехніці, а також широка підготовка і матеріально-технічна підтримка ЗСУ.

"Сьогоднішня донорська конференція демонструє рішучість міжнародної спільноти підтримати Україну перед лицем незаконного і неспровокованого вторгнення Путіна і Росії. Ми посилюємо нашу координацію, щоб посилити цю військову підтримку і забезпечити посилення ЗСУ", - заявив Воллес.

31 березня Британія провела ініційовану нею конференцію "донорів" для мобілізації більшої кількості летальної зброї. Перед цим Воллес зазначав, що Лондон хоче побачити, "що ще можна зібрати зі світу, щоб Путін не досягнув успіху в Україні".

Британія скептично ставиться до переговорів з Росією, оскільки не бачить готовності Путіна завершити війну мирною угодою.

При цьому в країні зауважили, що навіть у разі припинення вогню Лондон не зніматиме запроваджених проти РФ санкцій.

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