Вони поділились з Малі дослідженнями гіперзвукових ракет.

Чиновники Міноборони Британії випадково відправили секретні документи до африканської Малі, яка має тісні зв'язки із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє The Times, йдеться про документи стосувалися досліджень гіперзвукових ракет.

За даними журналістів, британське відомство хотіло відправити файли електронною поштою до Пентагона, але сталась помилка. Так, Пентагон використовує доменне ім'я ".mil", а Малі - ".ml". Через помилку дані відправились не туди.

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Зазначається, що більшість даних стосувалась виключно "внутрішньої кухні" Міноборони Британії, зокрема, коли і хто із чиновників збирається у відпустку. Однак ще частина документів стосувалася британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет. У зв'язку з ситуацією у Британії розпочали розслідування.

За словами журналістів, голландський підприємець, який управляє доменом Малі, отримує близько 20 тисяч помилково направлених електронних листів на день. Він звертався до Пентагона з цією інформацією, але жодної реакції не отримав.

Витік секретних документів

Нещодавно Financial Times писала, що друкарська помилка спричинила потрапляння секретних даних американських військових до веб-оператора Малі. Американський адмірал у відставці Майк Роджерс, який керував Агентством нацбезпеки та кіберкомандуванням армії США, переконаний, що постійного доступу до також навіть несекретної інформації достатньо, аби генерувати розвідувальні дані.

Варто додати, що цього року вже був гучний витік американських документів. На початку квітня у мережу потрапили фотокопії документів Пентагону з грифом секретності. Тоді виявилось, що 21-річний військовослужбовець американської Нацгвардії Джек Тейшейра упродовж кількох місяців ділився документами на закритому сервері Discord.

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