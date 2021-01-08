Раніше дозвіл отримали Pfizer/BioNTech і AstraZeneca, які вже застосовуються.

Велика Британія схвалила застосування вакцини американської компанії Moderna на території країни.

Читайте такожСтепанов розгнівався на скептиків української вакцини від COVID-19, радить "позбутися комплексів"Про це повідомляє "Європейська правда".

Це третя вакцина, схвалена в Британії. Раніше дозвіл отримали Pfizer/BioNTech і AstraZeneca, які вже застосовуються.

Поставки вакцини Moderna стануть доступними лише навесні. Британія попередньо замовила 17 мільйонів доз. Спочатку Британія замовила 7 мільйонів доз, але збільшила їх на 10 мільйонів, щоб якомога швидше провести імунізацію ще більшого числа людей.

Для доставки вакцини Moderna потрібна температура близько -20 °C - аналогічно звичайній морозильній камері.

Для порівняння, Pfizer/BioNTech вимагає температури, близької до -75 °C, що значно ускладнює транспортну логістику. Вакцину AstraZeneca легше зберігати та поширювати, оскільки її можна зберігати при нормальній температурі холодильника.

Всі ці вакцини вимагають другої ревакцинації, але перша доза, швидше за все, буде дана якомога більшій кількості людей.

У випробуваннях, в яких брало участь понад 30 тисяч осіб, вакцина Moderna забезпечувала майже 95% захисту від важких наслідків Covid.

На цей час близько 1,5 мільйона осіб у Британії отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid. Серед них майже чверть жителів Англії старше 80 років.

Що цьому передувало

6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Рішення було ухвалене за лічені години після того, як європейський регулятор - Європейське медичне агентство - рекомендувало її до затвердження, визнавши безпечною та ефективною.

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Автор: УНІАН