Несправність потребує ремонту, який може вплинути на плани щодо участі судна в навчаннях.

Авіаносець HMS Prince of Wales може пропустити "знакову місію" з винищувачами і безпілотниками біля узбережжя Північної Америки. Королівський флот намагається усунути несправність гвинта.

Як повідомляє Sky News, поломка 280-метрового корабля, який повернули у стрій торік, відразу після відплиття є ганьбою для Королівського флоту.

У Королівському флоті заявляють, що працюють над тим, щоб якомога швидше усунути поломку.

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"Ми швидко відреагували на виниклий дефект і тісно співпрацюємо з галузевими партнерами, щоб вирішити цю проблему якомога швидше", — сказав контр-адмірал Мурхаус, який відповідає за забезпечення готовності кораблів Королівського флоту до розгортання.

Відомо, що судно в супроводі буксирів від острова Уайт перемістили в Гемпшир. Після HMS Prince Of Wales відправився в "краще місце для огляду". Передбачається, що йдеться про захищену бухту в Госпорті, де дайвери зможуть оцінити проблему.

В даний час невідомо, чи зможе судно взяти участь в майбутній навчальній місії з винищувачами F-35B Lightning і дронами Banshee. Королівський флот називав це "знаковою місією" авіаносця.

Контр-адмірал Мурхаус заявив, що "ймовірно, несправність потребуватиме ремонту, який може вплинути на програму корабля".

Як писав УНІАН, HMS Prince Of Wales діє як командний корабель НАТО. Він може нести 36 літаків F-35B Lightning і чотири вертольоти Merlin з екіпажем близько 700 чоловік (збільшується до 1600, коли всі літаки знаходяться на борту).

У суботу він прямував до Північної Америки для навчань з Військово-Морськими силами США і Канади і Корпусом морської піхоти США. Незабаром після того, як авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів покинув Портсмут, він зазнав аварії.

Стало відомо, що була виявлена механічна несправність правого валу.

Нагадаємо, в 2020 році цей самий авіаносець на півроку вийшов з ладу, оскільки його машинне відділення затопило.Тоді відбуття корабля в США на навчання з винищувачами F-35 відклали. У квітні 2021 року судно залишило військово-морську базу Портсмут для проведення ходових випробувань, а в жовтні Королівський флот оголосив корабель повністю боєздатним.

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