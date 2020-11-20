Церемонія нагородження відбулася в Лондоні.

Дебютний роман "Шуггі Бейн" 44-річного шотландсько-американського письменника Дугласа Стюарта став лауреатом Букерівської премії в галузі художньої літератури в 2020 році.

Про це повідомляється в Twitter премії.

Церемонія нагородження відбулася в Лондоні. Свою промову Стюарт виголосив онлайн. За перемогу він отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також дизайнерське видання своєї книги і 2,5 тисячі фунтів за те, що потрапив в шорт-лист Премії. Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії.

Про що роман "Шуггі Бейн" Дугласа Стюарта

«Шугі Бейн» — перший роман Дугласа Стюарта. Він заснований на реальних подіях з дитинства письменника і розповідає про хлопчика-гея, який виріс в неблагополучній сім'ї в Глазго на заході Шотландії у 1980-х.

Стюарт присвятив роман своїй мамі, яка померла від алкоголізму, коли хлопцю було 16 років.

«"Шугі Бейн" судилося стати класикою — зворушливим, разючим і деталізованим портретом згуртованого соціального світу, його людей і його цінностей. Несамовита історія розповідає про божевільну любов між мамою, яка страждає від алкогольної залежності через важкі життєві обставини, і її молодшим сином… Роман написаний витончено та потужно…», — каже член журі Букерівської премії-2020, літературний критик Маргарет Басбі.

Букерівська премія

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури. Її щороку вручають у Великій Британії з 1969 року. Спочатку лауреатами премії могли стати англомовні письменники, що живуть в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве. З 2014 року на премію можуть висувати англомовних письменників й з інших країн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора