За його словами, в цей понеділок починається "вирішальний тиждень" для європейського бюджету.

Французький євродепутат і головний доповідач з питань бюджету на 2021 П'єр Ларрутуру 13 днів голодує з вимогою забезпечити в наступному бюджеті ЄС більше ресурсів на охорону здоров'я, клімат і зайнятість.

Читайте такожСуперечка з Airbus та Boeing: ЄС запровадить мита на продукцію СШАПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У п'ятницю уповноважений Єврокомісії з питань бюджету Йоханнес Хан заявив, що на цьому тижні Європарламент і національні уряди блоку досягнуть угоди про довгостроковий бюджет ЄС у розмірі 1,1 трлн євро на 2021-2027 роки.

"Непристойно чути, що немає грошей на лікарні або утеплення будівель, які можуть створити тисячі робочих місць, тоді як невеликий податок на фінансові операції може мобілізувати 50 млрд євро на рік", - заявив Ларрутуру, який входить до групи соціалістів і демократів.

За словами Ларрутуру, в цей понеділок починається "вирішальний тиждень" для європейського бюджету.

"Можна очікувати, що переговори по багаторічній базі закінчаться сьогодні. Чи буде податок на фінансові операції у 2024 році частиною угоди?" - цікавиться він.

Відзначається, що Європарламент в переговорах з країнами ЄС вимагає додаткових 39 млрд євро, а також рішення про власні ресурси, тобто прямих джерел фінансування для бюджету. Серед них: податок на пластмаси, цифровий податок, прикордонний податок на вуглець і податок на фінансові операції, за який виступає французький євродепутат.

"Цей податок принесе на 50 млрд євро більше, ніж інші податки разом", - пояснив Ларрутуру.

Видання зазначає, що подібний проєкт Єврокомісія пропонувала ще у вересні 2011 року, але він досі не має одностайної підтримки серед країн - членів.

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Автор: УНІАН