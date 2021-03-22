За даними ЗМІ, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

Євросоюз вдруге затвердив застосування нового санкційного механізму проти порушників прав людини.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його даними, рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

"Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі сьогодні ж", - повідомив Йозвяк у своєму Twitter.

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Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

За даними ЗМІ, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

"Зачистка геїв" у Чечні: що відомо

Тему переслідувань геїв в Чечні у 2017 році підняла "Нова газета". Видання опублікувало статтю, в якій говорилося про затримання і можливі вбивства жителів республіки через їх сексуальну орієнтацію.

Газета посилалася на анонімні джерела в правоохоронних органах, а також на самих постраждалих. За даними "нової", відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов, своєю чергою, називав інформацію "Нової газети" "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація". Аналогічні заяви робили й інші представники Чечні.

Згодом стало відомо, що деяким представникам ЛГБТ-спільноти з Чечні вдалося виїхати в інші країни.

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Автор: Денис Прядко