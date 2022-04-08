Також Чехія постачає Україні переносні зенітно-ракетні комплекси.

Чехія передала в Україну танки, системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела у Міністерстві оборони Чехії.

В Україну прибули 5 танків Т-72, 5 бойових машин піхоти БМП-1, а також гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

"Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку - я кажу загалом, але за визначенням ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Те, що пішло з Чехії, налічує сотні мільйонів доларів", - сказав високопоставлений представник Міноборони Чехії.

Джерела відмовилися назвати точну кількість поставленої зброї. Також Чехія постачає Україні переносні зенітно-ракетні комплекси. Більше того, в Чехії готові ремонтувати пошкоджену українську техніку.

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