Чехія звернулася до Росії з вимогою від переглянути рішення щодо висилки з країни 20 співробітників чеського посольства.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек після зустрічі з послом Росії в Празі Олександром Змєєвським, пише "Радіо свобода".
Міністр заявив, якщо до полудня четверга 22 квітня Росія не виконає цю вимогу, Чехія вишле з країни стільки співробітників російського посольства, щоб їх залишилося не більше, ніж зараз у Росії чеських дипломатів.
На даний момент в Росії залишилося тільки п’ять співробітників посольства Чехії з дипломатичним статусом.
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Скандал між Чехією та Росією
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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