Офіційна Прага дала Москві час до полудня 22 квітня повернути всіх висланих чеських дипломатів.

Чехія звернулася до Росії з вимогою від переглянути рішення щодо висилки з країни 20 співробітників чеського посольства.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек після зустрічі з послом Росії в Празі Олександром Змєєвським, пише "Радіо свобода".

Міністр заявив, якщо до полудня четверга 22 квітня Росія не виконає цю вимогу, Чехія вишле з країни стільки співробітників російського посольства, щоб їх залишилося не більше, ніж зараз у Росії чеських дипломатів.

На даний момент в Росії залишилося тільки п’ять співробітників посольства Чехії з дипломатичним статусом.

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Скандал між Чехією та Росією

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олег Давигора