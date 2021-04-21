Чехія вимагає від Росії переглянути рішення про висилку дипломатів / фото Vlasta Juricek via flickr.com

Чехія звернулася до Росії з вимогою від переглянути рішення щодо висилки з країни 20 співробітників чеського посольства.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек після зустрічі з послом Росії в Празі Олександром Змєєвським, пише "Радіо свобода".

Міністр заявив, якщо до полудня четверга 22 квітня Росія не виконає цю вимогу, Чехія вишле з країни стільки співробітників російського посольства, щоб їх залишилося не більше, ніж зараз у Росії чеських дипломатів.

На даний момент в Росії залишилося тільки п’ять співробітників посольства Чехії з дипломатичним статусом.

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Скандал між Чехією та Росією

  • Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
  • Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб. 
  • Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
  • За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України. 

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Автор: Олег Давигора