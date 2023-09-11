Частка імпорту російської нафти через нафтопровід "Дружба" є найвищою з 2012 року.

В Чехії заявили, що частка імпорту російської нафти через нафтопровід "Дружба" досягла піку з 2012 року.

Про це зазначила речниця державної компанії Mero Барбора Пуцова в коментарі для ČTK. За її словами, у першому півріччі 2023 року через згаданий російський нафтопровід країна імпортувала 65% нафти, тоді як аналогічний показник минулого року становив 56%.

ЗМІ зазначають, що відповідна тенденція також спостерігається серед інших країн Європи: нафтопереробні заводи намагаються максимально забезпечити себе ресурсом з огляду на побоювання, що з наявністю сировини виникне дефіцит на тлі неможливості транзиту нафти через Україну.

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Як відомо, ЄС в рамках санкцій проти Росії оголосив заборону на імпорт російської нафти ще минулого року. Однак тоді Чехія виграла для себе особливі поступки, домовившись про дозвіл продовжувати імпорт нафти з РФ.

Наразі транзит йде двома шляхами: через нафтопровід "Дружба" (з Росії через Україну та Словаччину), а також через нафтопровід IKL (Німеччина), що з'єднаний з нафтопроводом TAL (Італія).

ЗМІ вказують, що за первинною домовленістю дозвіл на імпорт нафти мав діяти до кінця 2024 року. Однак, за словами технічного директора Mero Зденека Дундри, країна буде купувати нафту у Росії доти, доки не знайде іншої альтернативи. Для цього державна компанія планує реалізувати проект TAL-PLUS.

В рамках нього передбачається розширення пропускної здатності трубопроводу TAL до початку 2025 року.

За даними інціативи NO Russian oil, за 2023 рік Чехія вже закупила нафти у РФ на рівні 25 мільярдів крон. З них 7 мільярдів крон були визначенні, як зайві надходження до бюджету РФ.

Також вказується, що за 2022 рік через нитки "Дружби" та TAL нафтопереробні заводи Чехії отримали 7,4 мільйона тонн нафти. Це на 7% більше, ніж було у 2021 році.

Компанія Mero - головний перевізник сирої нафти до Чеської Республіки. Вона є оператором чеської частини нафтопроводу "Дружба" і нафтопроводу IKL (інша частина належить Італії).

Угорщина заявила, що відмовиться від російського палива

Напередодні стало відомо, що голова уряду Угорщини Віктор Орбан збирається відмовитися від використання російського палива на АЗС "Пакш" на користь сировини с Франції. Про це він заявив на закритій зустрічі під час презентації плану з розвитку країни. План охоплює 15 пунктів, які передбачають зміни на користь енергетичної незалежності країни від РФ.

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