ЗМІ регулярно пишуть про хвороби Путіна.

Директор ЦРУ Вільям Бернс не вважає правдивими чутки про хвороби Володимира Путіна.

Про це пише в Twitter кореспондентка CBS News Олівія Газіс, цитуючи виступ Бернса на Форумі з безпеки в Аспені.

"Ходять багато чуток про здоров'я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він занадто здоровий", — говорить Бернс, додавши, що його коментарі не є коментарем розвідки.

ЗМІ регулярно пишуть про хвороби Путіна, посилаючись то на дані Західної розвідки, то на джерела в колах російського президента.

Зараз немає підтверджень того, що у Путіна зі здоров'ям справді не все в порядку.

У травні глава МЗС Сергій Лавров назвав поширювані чутки у пресі "дезінформацією", запевнивши, що глава Кремля почувається добре: "Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися в тому, хто і як виглядає".

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