Це на 26% менше, ніж у 2019 році, і на 70%, ніж пікове значення 1634 страти в 2015 році.

У 2020 році в світі було зареєстровано 483 страти.

Читайте такожЗасуджена до смерті іранка померла від інфаркту перед шибеницею, проте її все одно повісилиЯк повідомила Amnesty International, це найнижчий показник як мінімум за десять років. Кількість страт знизилася на 26% до 2019 року, кількість смертних вироків знизилася на 36%.

«У 2020 році було страчено не менше 483 осіб... як не шокує ця цифра, це найнижча кількість страт як мінімум за десять років. Це на 26% менше, ніж у 2019 році, і на 70%, ніж пікове значення 1634 страти в 2015 році», - йдеться в доповіді.

Автори зазначають, що в дослідження не включені дані про страти в деяких країнах, де вони вважаються держтаємницею або не розкриваються з інших причин, передає kommersant.

Низький показник по стратах пояснюється зниженням числа приведених у виконання смертних вироків у Саудівській Аравії з 184 до 27 і в Іраку — зі 100 до 45. Не повідомлялося про страти в Бахрейні, Білорусі, Пакистані, Сінгапурі, Судані та Японії.

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Автор: Ірина Погоріла