Під рукою не виявилося презервативів, і пара закоханих вирішила імпровізувати.

Житель Індії помер після того, як спробував скористатися токсичним епоксидним клеєм замість засобів контрацепції.

За словами місцевої поліції, 25-річний Салман Мірза і його дівчина вирішили усамітнитися в готелі в місті Ахмадабад, пише Times of India.

Однак під рукою у пари не виявилося презервативів. Тоді було вирішено нанести на геніталії хлопця епоксидний клей.

Наступного дня Мірзу без свідомості в кущах неподалік від будівлі знайшов його знайомий і відвіз додому. Там хлопцеві ставало дедалі гірше. Зрештою після госпіталізації він помер у лікарні.

Читайте такожУ Києві чоловік насунув гайку на статевий орган: медики покликали рятувальниківПравоохоронці вважають, що чоловік і жінка були під дією наркотичних засобів, а клей носили з собою для їх виготовлення.

Припускається, що до смерті Мірзи призвело поєднання спожитих наркотиків і нанесеної на тіло токсичної речовини. Зокрема, у хлопця розвинулася поліорганна недостатність - відмова роботи двох або більше систем, що грають важливу роль у життєзабезпеченні організму.

Зазначається, що загиблий був єдиним годувальником своїх літніх батьків і двох сестер. Поліція проводить розслідування.

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Автор: Катерина Комолова