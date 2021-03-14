В Іспанії правоохоронці вилучили у наркоторговців саморобний підводний човен.
Фотографії човна показала місцева поліція.
Дев'ятиметрове судно було виявлено на промисловому складі в місті Малага під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п'ять інших країн і Європол. Човен зі скловолокна і фанери готувався для контрабанди наркотиків, але жодного разу не використовувався. Він здатен перевозити до двох тонн наркотиків.
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Під час рейдів по Іспанії правоохоронці затримали 52 людини, вилучивши великі партії кокаїну і гашишу. Також була ліквідована лабораторія з виготовлення наркотиків.
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