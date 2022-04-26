Це фінансування підтримає подальші зусилля Червоного Хреста та інших організацій, які діють в Україні та сусідніх країнах, допомагаючи мільйонам переміщених осіб.

Coca Cola виділить допомогу Україні на суму близько 15 мільйонів доларів.

Про це йдеться у звіті компанії за перший квартал 2022 року.

"Компанія та її партнери з розливу продовжують надавати пріоритет безпеці співробітників та їхніх родин в Україні. Компанія активувала фонди допомоги для надання термінової фінансової допомоги всім працівникам системи в Україні. Щоб підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги в регіоні, компанія, її глобальні партнери з розливу та фонд Coca-Colа зобов’язалися зробити внески та пожертвувати продукти на загальну суму майже 15 млн доларів", - повідомляється у звіті.

Зазначається, що це фінансування підтримає подальші зусилля Червоного Хреста та інших організацій, які діють в Україні та сусідніх країнах, допомагаючи мільйонам переміщених осіб.

Раніше Coca Cola призупинила свою діяльність на Росії. Нагадаємо, що Cocа Cola належать також бренди Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster.

Під Києвом у Великій Димерці російська армія зруйнувала завод Coca Cola.

Раніше корпорація Nestle зупинила інвестиції в Росію.

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