Протестувальники мало не рознесли поліцейську дільницю.

У Сполучених Штатах спалахнули нові протести через вбивство поліцією 20-річного темношкірого Даунта Райта.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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«Обурені люди мало не рознесли поліцейську дільницю», - йдеться в сюжеті.

Це відбувається в тому ж Міннеаполісі, де проходить судовий процес у справі про вбивство Джоржа Флойда.

Вбивство Джорджа Флойда

США торік потрясли затяжні масові протести, спровоковані вбивством поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

У ряді випадків протестні акції по всій країні переросли в масштабні погроми та сутички активістів руху BLM з поліцією.

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Автор: Катерина Шварц