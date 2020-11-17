Свято відзначають в останні вихідні листопада.

Новообраний президент США Джо Байден закликав американців дотримуватися карантину під час Дня подяки – одного з найвідоміших свят країни.

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За словами Байдена, 26-го листопада він і сам разом з родиною дослухається до порад американських медиків, які рекомендують дотримуватися соціальної дистанції та збиратися не більш як по 10 осіб.

Байден також зазначив, що кожного їхнього гостя протестують на коронавірус протягом 24-х годин після свята.

День подяки: що відомо про свято

Свято відзначають в останні вихідні листопада.

День подяки святкують у багатьох країнах світу та переважно він пов'язаний із закінченням сільськогосподарських робіт.

Головна мета – подякувати за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за усі досягнення нації упродовж року.

Часто у таких святах присутні елементи древніх національних традицій.

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Автор: УНІАН