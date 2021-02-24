Актриса звинувачує Депардьє в зґвалтуванні та нападі на неї в серпні 2018 року.

Французька прокуратура пред'явила 72-річному акторові Жерару Депардьє звинувачення в зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо 20-річної актриси в 2018 році.

Читайте також"Втягнув мене в зраду": співачка Сіа звинуватила актора ЛаБафа в насильствіПро це пише AFP.

Дівчина заявила на актора в той же рік, але вже у 2019-му розслідування справи припинили через відсутність доказів.

Після скарги актриси влітку 2020 року справу відновили.

Адвокат Депардьє заявив, що актор перебуває під судовим наглядом. Він повністю відкидає звинувачення.

Звинувачення Депардьє в зґвалтуванні

У 2018 році 22-річна французька актриса звинуватила скандального актора Жерара Депардьє в зґвалтуванні і сексуальному насильстві.

Згідно з матеріалами справи, Депердьє дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу в кар'єрі.

За твердженням дівчини, злочини були скоєні 7 і 13 серпня в особняку Депардьє, де у них повинна була пройти репетиція.

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Автор: Людмила Жерновська