Актор перебуває під судовим наглядом / фото msn.com
Французька прокуратура пред'явила 72-річному акторові Жерару Депардьє звинувачення в зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо 20-річної актриси в 2018 році.
Читайте також"Втягнув мене в зраду": співачка Сіа звинуватила актора ЛаБафа в насильствіПро це пише AFP.
Дівчина заявила на актора в той же рік, але вже у 2019-му розслідування справи припинили через відсутність доказів.
Після скарги актриси влітку 2020 року справу відновили.
Адвокат Депардьє заявив, що актор перебуває під судовим наглядом. Він повністю відкидає звинувачення.
Звинувачення Депардьє в зґвалтуванні
- У 2018 році 22-річна французька актриса звинуватила скандального актора Жерара Депардьє в зґвалтуванні і сексуальному насильстві.
- Згідно з матеріалами справи, Депердьє дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу в кар'єрі.
- За твердженням дівчини, злочини були скоєні 7 і 13 серпня в особняку Депардьє, де у них повинна була пройти репетиція.
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