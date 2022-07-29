Фірми Пригожина пов'язані з втручанням у президентські вибори США в 2016 році.

Держдеп США оголосив про винагороду в сумі 10 мільйонів доларів за будь-яку корисну інформацію про іноземне втручання в президентські вибори "фабрик тролів" Пригожина.

Про це йдеться в повідомленні на сайті департаменту.

Держдеп уточнює, що шукає інформацію, яка дозволить ідентифікувати або дізнатися місцезнаходження будь-якої іноземної особи, включаючи іноземну особу, яка свідомо брала участь або бере участь у втручанні у вибори в США, а також інформацію, що веде до запобігання вирішенню дії іноземного втручання у вибори.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "Агентство інтернет-досліджень" ("IRA") Євгена Пригожина і пов'язаних з ним російських організацій і афілійованих осіб у зв'язку з їх причетністю до втручання у вибори в США.

IRA - російська організація, що займається політичним втручанням і втручанням у вибори. Ще у 2014 році IRA розпочала операції з втручання в політичну систему США, включаючи президентські вибори в США у 2016 році, зі стратегічною метою - посіяти розбрат. IRA працювала через кілька російських компаній, у тому числі ТОВ "Інтернет дослідження", ТОВ "Медіасинтез", ТОВ "ГлавСеть", ТОВ "МиксИнфо", ТОВ "Азимут" і ТОВ "НовИнфо".

Пригожин фінансував IRA через підконтрольні йому компанії ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Конкорд Кейтеринг"(спільно "Конкорд"). Concord відправляла кошти, рекомендувала персонал і контролювала діяльність IRA, звітуючи та взаємодіючи з керівництвом IRA.

Михайло Іванович Бистров, Михайло Леонідович Бурчик, Олександра Юріївна Крилова, Анна Владиславівна Богачова, Сергій Павлович Полозов, Марія Анатоліївна Бовда, Роберт Сергійович Бовда, Джейхун Насимі Огли Асланов, Вадим Володимирович Подкопаєв, Гліб Ігорович Васильченко, Ірина Вікторівна Каверзина, Володимир Вєнков свідомо і навмисно вступили в змову з метою обдурити Сполучені Штати, порушуючи, перешкоджаючи та порушуючи законні функції уряду шляхом шахрайства й обману з метою втручання у політичні та виборчі процеси в США, включаючи президентські вибори 2016 року.

"Ми закликаємо всіх, у кого є інформація про IRA, Євгенія Пригожина та пов'язані з ними російські організації та/або фізичні особи, пов'язані з втручанням у вибори в США, зв'язатися з офісом Rewards for Justice через канал повідомлень на основі Tor за адресою",- йдеться в повідомленні Держдепу.

Як писав УНІАН, ЄС вніс до списку санкцій російського підприємця Євгенія Пригожина, якого називають"кухарем Путіна". У документі наголошується, що Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали й загрожували територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

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