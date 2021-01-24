У Вашингтоні нагадали, що у росіян є права.

Державний департамент США засудив насильство російських силовиків проти учасників акцій протесту 23 січня, а також затребував звільнити опозиціонера Олексія Навального.

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Про це йдеться у заяві Держдепу США. Наголошується, що Сполучені Штати рішуче засуджують застосування грубої тактики проти протестувальників і журналістів.

"Триваючі зусилля з утиску прав росіян на мирні зібрання і свободу вираження думок, арешт опозиціонера Олексія Навального і придушення акцій протесту, що за цим послідувало - тривожні ознаки подальшого обмеження громадянського суспільства і основних свобод", - йдеться в заяві.

Зазначається, що права росіян на мирні зібрання і участь у вільних і справедливих виборах закріплені не лише в конституції країни, але і в зобов'язаннях Росії в рамках ОБСЄ, Загальної декларації прав людини і її міжнародних зобов'язаннях за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

«Закликаємо російську владу звільнити всіх громадян, затриманих за здійснення своїх універсальних прав, а також негайно і беззастережно звільнити Олексія Навального. Ми твердо закликаємо Росію повною мірою співпрацювати з міжнародною спільнотою в розслідуванні отруєння Олексія Навального і достовірно пояснити застосування хімічної зброї на своїй території», - заявили в Держдепі.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Дмитро Захаров