Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати зможуть співпрацювати з Росією, але при цьому, РФ не повинна загострювати двосторонні відносини.
Читайте такожLidove Noviny: Росія любити створювати проблеми і буде це робити, поки зможеЯк сказав в інтерв'ю CNN Блінкен, США хотіли б мати з Росією "більш стабільні відносини", але це залежить від російського президента Володимира Путіна.
"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, у сфері стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.
Як приклад він навів продовження договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.
Перед цим Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ, передає РБК-Україна.
Санкції США проти Росії
Цього року США звинуватили Росію у втручанні у вибори і в масовій кібератаці. 15 квітня були введені антиросійські санкції. Вони торкнулися російського держборгу, 16 організацій, 16 фізичних осіб. Крім цього, США вислали десять співробітників російської дипмісії у Вашингтоні. Росія у відповідь вислала десять співробітників дипмісії США.
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