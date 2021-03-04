У зовнішній політиці пріоритетом буде дипломатія, але США впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі.

Адміністрація Байдена планує відновити лідерство американської дипломатії у світі, налагодити відносини із союзниками та гідно протистояти своїм опонентам, у тому числі Китаю, Росії та Ірану.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй промові про нову стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів, пише Голос Америки.

Блінкен заявив, що в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Але при цьому зазначив, що Сполучені штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі.

"Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська", - заявив Блінкен.

Блінкен назвав основні цілі нової адміністрації США:

подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров'я; відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку; оновити міць демократії в США, а відтак у світі; створити гуманну та ефективну систему імміграції; пожвавити відносини із союзниками та партнерами; подолати кліматичну кризу та стимулювати використання "зеленої енергетики"; забезпечити лідерство США в сфері технологій; вирішити "найбільше геополітичне випробування 21 століття" - відносини з Китаєм.

При цьому голова Держдепу зазначив, що це не повний список.

"У списку відсутні деякі важливі елементи. Це не означає, що вони для нас неважливі, чи що ми не будемо тяжко працювати над їх вирішенням. Я з нетерпінням чекаю, щоб викласти плани щодо інших критично важливих фрагментів нашої зовнішньої політики найближчим часом. Але ці пріоритети, про які я сьогодні згадав - найбільш термінові", - наголосив Блінкен.

Читайте такожAtlantic Council: Байден обрав Держсекретаря, чого чекати Україні?

Держсекретар додав, що зовнішні питання та дипломатія нероздільно пов'язані із розв'язанням внутрішніх проблем та національною безпекою США.

"Всі ці питання - одночасно і внутрішні, і зовнішні. І ми маємо ставитись до них саме так, інакше ми зазнаємо невдачі. Подолання Ковіду означає вакцинацію людей в США і закордоном. Очолення глобальної економіки означає правильні інвестиції в США і спротив несправедливим торговельним практикам Китаю та інших. Вирішення змін клімату означає інвестування в стійкість та зелену енергетику в США, і очолення глобальних зусиль зі зменшення вуглецевого забруднення в світі. Більш, ніж будь-коли в моїй кар'єрі чи може навіть у житті, відмінності між внутрішньою та зовнішньою політикою просто відпали", - сказав Блінкен.

Ентоні Блінкен: що відомо про держсекретаря США

Предки Блінкена родом з України. Сам же американець, вирісши в аристократичній родині, здобув найкращу, за західними канонами, вищу освіту.

Блінкен є однодумцем Джо Байдена щодо ключової ролі США у світовій політиці.

Новий держсекретар США разом з Адміністрацією Байдена бажають відновлення американського лідерства, відносин з ключовими й традиційними союзниками та посилення блоків й альянсів, пише Європейська правда.

ЗМІ зауважують, що Блінкен є командним гравцем та не прихильник певної ідеології. Преса хвалить соратника Байдена за гнучкість поглядів і відсутність політичних амбіцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН