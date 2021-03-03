Життю дитини нічого не загрожує / скріншот
Дворічна дівчинка випала з балкона висотки у В'єтнамі.
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Дівчинка зірвалася з 12-го поверху, проте приземлилася на навіс для велосипедів. Це її й врятувало.
Допомогти намагався і місцевий кур'єр, який почув страшні крики, виглянув з вікна машини та побачив, що дитина ось-ось зірветься.
Чоловік забрався на навіс, підставив руки, але в останній момент послизнувся.
У дівчинки діагностували перелом стегна. Лікарі запевняють, що її життю нічого не загрожує.
Новини світу: у В'єтнамі дівчинка вижила після падіння з 12-го поверху
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