У дівчинки діагностували перелом стегна.

Дворічна дівчинка випала з балкона висотки у В'єтнамі.

Читайте такожСин Усами бен Ладена ставши художником (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчинка зірвалася з 12-го поверху, проте приземлилася на навіс для велосипедів. Це її й врятувало.

Допомогти намагався і місцевий кур'єр, який почув страшні крики, виглянув з вікна машини та побачив, що дитина ось-ось зірветься.

Чоловік забрався на навіс, підставив руки, але в останній момент послизнувся.

У дівчинки діагностували перелом стегна. Лікарі запевняють, що її життю нічого не загрожує.

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Автор: УНІАН