Турист, який перетнув поодинці на яхті понад вісім тисяч кілометрів, дивом врятувався з судна, що тонуло недалеко від берегів Австралії.
Про інцидент пише Daily Mail.
Зазначається, що 40-річний житель Великобританії без супроводу подорожував у відкритому океані на своїй 15-метровій яхті. Він плив з острова Таїті Французької Полінезії.
У п'ятницю, 14 травня, його судно потрапило в сильний шторм приблизно за 176 кілометрів від узбережжя Ньюкасла, Австралія. Близько 12:00 турист подав сигнал лиха. На допомогу мандрівникові висунулося кілька рятувальних груп.
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