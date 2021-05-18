На допомогу мандрівникові висунулося кілька рятувальних груп.

Турист, який перетнув поодинці на яхті понад вісім тисяч кілометрів, дивом врятувався з судна, що тонуло недалеко від берегів Австралії.

Про інцидент пише Daily Mail.

Зазначається, що 40-річний житель Великобританії без супроводу подорожував у відкритому океані на своїй 15-метровій яхті. Він плив з острова Таїті Французької Полінезії.

У п'ятницю, 14 травня, його судно потрапило в сильний шторм приблизно за 176 кілометрів від узбережжя Ньюкасла, Австралія. Близько 12:00 турист подав сигнал лиха. На допомогу мандрівникові висунулося кілька рятувальних груп.

Читайте такожУ Лаосі перекинулася яхта з екс-президентом - ЗМІБританця вдалося знайти наступного дня. Його яхту відбуксирували в гавань Ньюкасла, а його самого передали прикордонним службам Австралії.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц