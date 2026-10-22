Угода Трампа щодо дизпалива зірвала мирний процес між Україною та РФ, - президент Чехії

Павел підтримав президента України, який останнім часом зіткнувся із критикою боку президента США.

Припинення вогню між Росією та Україною було "досить близьким", доки президент США Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного палива. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico.

Чеський президент зауважив, що скоординовані санкції США та Європи щодо російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості ставили Росію "у скрутне становище".

Однак угода, про яку Трамп оголосив раніше цього місяця і за якою Росія має постачати сотні тисяч тонн дизельного палива до США, дала Кремлю "можливість перепочити".

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"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний заряд", – зазначив Павел.

Раніше Білий дім заявив, що Трамп "успішно домовився" про цю угоду, щоб забезпечити світовий ринок "величезними обсягами дизельного палива та знизити ціни".

Павел також підтримав президента України Володимира Зеленського, який останнім часом став об’єктом різкої критики з боку президента США.

"Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами конфлікту. Тож я, мабуть, останній, хто звинувачуватиме Україну в тому, що вона винна у конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії", – наголосив президент Чехії.

Він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж будь-який європейський лідер.

"Певною мірою його, можливо, приваблює Володимир Путін як лідер, що має авторитет, але я не думаю, що…президент Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, оскільки він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", – висловився Павел.

Попри занепокоєння через угоду щодо російського дизельного палива, Павел не став звинувачувати США у зраді України чи інших європейських партнерів.

"Я ще не знаю, чи можна це назвати зрадою, але я б назвав це помилкою. Тому що… це зараз дає Росії нову надію: нову надію на те, що вони можуть ігнорувати Європу, можуть ігнорувати Україну, можуть зосередитися на укладанні угоди зі Сполученими Штатами, потенційно з Китаєм, і влаштовувати все відповідно до своїх пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі", – пояснив він.

Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни купуватимуть російську нафту, але додав, що "потрібен час", перш ніж це станеться.

"Якщо колись Росія стане країною, яка поважає суверенітет та кордони інших держав, то чому б не налагодити з нею регулярні ділові відносини? Але Росія ще не досягла цього рівня", – резюмував чеський лідер.

Дизельна угода США та РФ – останні новини

Напередодні віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що перший танкер із дизельним пальним обсягом 40 тисяч тонн буде відправлено з РФ до США у четвер, 22 жовтня. За його словами, слідом за ним, підуть і наступні партії.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики заявив, що цього дизельного пального вистачить менше ніж на 2 години споживання в США.

Агентство Reuters повідомило, що російські поставки дизпалива повертаються до традиційних напрямків після того, як США призупинили санкції та домоглися скасування заборони на експорт.

Як зазначалося, останніми днями щонайменше два танкери вказали Туреччину та Бразилію як пункти призначення.

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