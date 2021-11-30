За традицією будинок декорувала перша леді країни.

У столиці США Вашингтоні до новорічних свят вже прикрасили офіційну резиденцію президента країни - Білий дім.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку (відео)За традицією, це зробила перша леді США Джил Байден за допомогою сотні волонтерів. Дружина президента Байдена також обрала й цьогорічну тему декорацій, що дістала назву "Подарунки від серця".

"Разом вони прикрасили 41 ялинку, розвішали майже два кілометри святкових стрічок та більш ніж десять тисяч орнаментів", - йдеться у сюжеті.

Центральною ялинкою Білого дому стала 5-метрова ялиця в Овальному кабінеті, робочій кімнаті президента США. На головній ялинці резиденції красуються білі голуби та стрічки з назвами американських штатів.

Нагадаємо, сезон різдвяних ярмарок розпочнеться по різному в містах Європи. Одна із найдавніших та найбільших європейських ярмарок вже відкрилася у французькому Страсбурзі, який іще називають столицею Різдва. Однак пускають туди лише з COVID-сертифікатом і маскою. Однак у багатьох німецьких містах різдвяні ярмарки скасували через карантинні обмеження. Закриті вони в Чехії, а також у Словаччині та Австрії, які запровадили повний локдаун.

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Автор: Екатерина Малюга