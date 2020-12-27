У ніч на неділю, 27 грудня, в селі Немале в Камеруні сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули як мінімум 60 осіб.
Про це повідомляє місцевий портал camer.be.
У страшну аварію потрапив автобус транспортної компанії Avenir du Noun, в якому знаходилися 70 пасажирів. Транспортний засіб прямував до столиці країни Яунде з міста Фумбан.
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Зіткнення сталося, коли водій автобуса намагався об'їхати натовп на дорозі, в результаті чого зіткнувся з вантажівкою.
За даними місцевої влади, більшість з пасажирів поверталися з різдвяних свят до родичів, щоб зустріти Новий рік.
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