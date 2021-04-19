Кораблі вийшли з бази на Криті і прямують до вод Чорного Моря.

Ракетні есмінці США USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит в напрямку Чорного моря.

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Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

"Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що обидва американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит в напрямку чорноморських проток". - зазначив він.

Американські есмінці у Чорному морі

На початку квітня американські ракетні есмінці USS Donald Cook («Дональд Кук») і USS Roosevelt («Рузвельт») вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися у водах Чорного моря до 4-5 травня.

Інформація про наміри США надіслати в регіон свої два військові кораблі з’явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.

15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про проходження кораблів, яке вони раніше надіслали владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре.

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Автор: Тарас Сидоржевський