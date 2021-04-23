За попередніми даними, причиною смерті став удар блискавки або отруєння отруйним газом.

У вівторок, 20 квітня два 19-річних французьких студенти вирушили до підніжжя діючого вулкана Пітон-де-ла-Фурнез, розташованого на острові Реюньйон в Індійському океані, і загинули.

Про це повідомляє видання Franceinfo.

Про зникнення студентів заявили члени їх сімей. Як розповів командир жандармерії, мандрівники взяли з собою спальні мішки, переносну плиту і запаси їжі.

Для пошуків студентів залучили сім осіб високогірної жандармерії і вертоліт. Однак через густий дим і туман рятувальна операція кілька разів переривалася.

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Тіла студентів знайшли через день після початку пошуків недалеко від конуса виверження вулкана.

За попередніми даними, причиною смерті став удар блискавки або отруєння газом. Тіла студентів вже направили на судово-медичну експертизу, результати якої будуть відомі через місяць.

Видання уточнює, що загиблі були студентами факультету науки і технологій в місцевому університеті.

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Автор: Денис Прядко