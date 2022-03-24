Генеральний секретар Альянсу сказав, що розширення НАТО мало історичний успіх.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО не збирається відмовлятися від прийняття нових членів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу після надзвичайного саміту голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"На сьогоднішній зустрічі лідери підтвердили нашу рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО відповідно статті 10 Вашингтонського договору", - заявив Столтеберг.

Він сказав, що розширення Альнсу має історичний успіх з поширення демократії, свободи і процвітання в усій Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг наголошував, що Росія не має права вето на перспективу членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Росія вимагає, аби Україна ніколи не була членом НАТО.

Попри війну в Україні, НАТО не відправлятиме війська в Україну і не закриватиме небо.

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