5 років в’язниці – максимальний термін у Камеруні в цій справі.

Двох трансгендерних жінок у Камеруні засудили до 5 років в’язниці за порушення закону про гомосексуалізм.

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожБританія хоче заборонити рекламу шкідливої їжі та обмежити знижки на солодощіЖінок звинуватили у «замаху на гомосексуальність». Один з них – відомий у країні трансгендер-ютубер й ЛКБТ-активіст Шакіро та його подруга Патрисія. Обидва перебувають під вартою з лютого після арешту в ресторані.

Камерун входить до 31 африканської країни, у яких гомосексуальні стосунки криміналізовані.

Стверджується, що 5 років в’язниці – максимальний термін у цій країні. Обвинувачені збираються оскаржувати вирок, оскільки у слідчих немає доказів їхніх дій, лише підозри.

Крім того, суд Дуали оштрафував кожного на 370 доларів. Якщо громадяни його не сплатять, то до 5 років додасться ще рік за ґратами.

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Автор: Яна Ставська