Актор також заявив, що гордий бути китайцем.

Всесвітньо відомий гонконгський актор Джекі Чан заявив, що захоплюється Комуністичною партією Китаю і хоче вступити в неї.

Як повідомляє Global Times, таку заяву він зробив на форумі кінематографістів у Пекіні. На заході обговорювалася і промова глави КНР Сі Цзіньпіня, з якою він виступив 1 липня – до сотої річниці заснування Компартії Китаю.

В ході форуму Чан заявив, що гордий бути китайцем, а також висловив визнання правлячій партії.

"Я бачу велич КПК, і вони здійснять те, про що говорять, виконають обіцянки менш ніж за 100 років, лише за кілька десятиліть... я хочу стати членом КПК», - висловився актор.

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Компартія Китаю і батьківщина Джекі Чана

Зазначимо, Джекі Чан народився і виріс в Гонконзі, який користується особливим автономним статусом у складі КНР. У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, відтоді вони існують за формулою «одна країна — дві системи».

У 2019 році спроби влади обмежити автономію Гонконгу спровокувала масштабні протести, які жорстоко придушувалися поліцією.

Протягом декількох місяців вуличних заворушень в Гонконзі 5800 осіб були заарештовані, щонайменше 2600 осіб отримали поранення, в тому числі – 470 поліцейських.

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Автор: Дмитро Захаров