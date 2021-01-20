Байден також підпише указ, що вимагає використання масок і фізичного дистанціювання у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях, а також з боку федеральних службовців і підрядників.

Обраний президент Джо Байден першим указом оголосить про старт в країні програми з носіння масок протягом 100 днів для стримування поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті перехідної команди Байдена.

"Сьогодні обраний президент Байден запускає свою "100-денну програму носіння масок", закликаючи американський народ зробити свій внесок - свій патріотичний обов'язок - і носити маски протягом 100 днів", - йдеться в заяві.

Байден також підпише указ, що вимагає використання масок і фізичного дистанціювання у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях, а також з боку федеральних службовців і підрядників.

Він також просить Департамент охорони здоров'я та соціальних служб і Центр по контролю за захворюваннями взаємодіяти з державними, місцевими, племінними і територіальними посадовими особами для реалізації плану з носіння масок, фізичного дистанціювання та інших громадських заходів, щоб зупинити поширення COVID-19.

Крім того команда Байдена анонсувала підписання новим лідером указу про відміну виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також США повернуться в Паризьку угоду, повідомляє BBC.

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Також Байден хоче прискорити впровадження вакцини з кінцевою метою - вакцинувати 100 мільйонів осіб хоча б першою вакциною проти COVID за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Трамп скоротив податки в США в 2017 році, але команда Байдена заявляє, що вони несправедливо винагороджують найбагатших американців. Через це новий президент хоче подвоїти податки.

У перший день президентства Байден хоче підписати указ про повернення США в ВООЗ і кліматичну угоду. Він також хоче скасувати указ Трампа про заборону на поїздки в країну.

Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою. Кампанію Трампа він назвав "марною тратою грошей". Команда Байдена хоче зайнятися введенням нових заходів прикордонного контролю.

Нагадаємо, сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена. Трамп відмовився на неї йти. Втім, планує ефектно покинути пост президента США.

Як відомо, Дональд Трамп демонстративно відмовлявся носити маску на публіці протягом всього свого президентства, а політичні призначенці Трампа в федеральних агентствах часто не заохочували використання масок персоналом.

Сам Трамп був госпіталізований через коронавірусну інфекцію в жовтні минулого року.

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Автор: УНІАН