Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів першу телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє прес-служба офісу британського прем'єра.
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Сторони підтвердили готовність подальшої співпраці в рамках НАТО і можливість Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.
"Грунтуючись на довгій історії співпраці між Великобританією і США з питань безпеки та оборони, лідери підтвердили прихильність альянсу НАТО і загальним цінностям в просуванні прав людини та захисту демократії", - сказано в повідомленні на сайті уряду Великобританії.
Говорячи про можливість торговельної угоди, Джонсон "повторив свій намір розв'язати поточні проблеми в торгівлі якомога швидше".
Британський прем'єр також схвалив рішення Байдена повернути США у Всесвітню організацію охорони здоров'я і Паризьку угоду по клімату.
Що цьому передувало
США припинили зобов'язання щодо співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я під час президентства Дональда Трампа.
У день після інавгурації Байден скасував низку рішень свого попередника - зокрема, заборону на в'їзд громадян низки мусульманських країн.
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