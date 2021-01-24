Британський прем'єр також схвалив рішення пана Байдена повернути США до Світової організації охорони здоров'я та Паризької угоди з клімату.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів першу телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє прес-служба офісу британського прем'єра.

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Сторони підтвердили готовність подальшої співпраці в рамках НАТО і можливість Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

"Грунтуючись на довгій історії співпраці між Великобританією і США з питань безпеки та оборони, лідери підтвердили прихильність альянсу НАТО і загальним цінностям в просуванні прав людини та захисту демократії", - сказано в повідомленні на сайті уряду Великобританії.

Говорячи про можливість торговельної угоди, Джонсон "повторив свій намір розв'язати поточні проблеми в торгівлі якомога швидше".

Британський прем'єр також схвалив рішення Байдена повернути США у Всесвітню організацію охорони здоров'я і Паризьку угоду по клімату.

Що цьому передувало

США припинили зобов'язання щодо співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я під час президентства Дональда Трампа.

У день після інавгурації Байден скасував низку рішень свого попередника - зокрема, заборону на в'їзд громадян низки мусульманських країн.

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Автор: УНІАН